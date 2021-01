Regione: disallineamenti Catasto, commissione al lavoro

L'introduzione di una modifica legislativa che consenta di colmare i disallineamenti dei documenti catastali relativi allo stato legittimo degli immobili è stata al centro della riunione della terza Commissione "Assetto del territorio" del Cosniglio valle, durante la quale sono stati auditi il Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, Raffaele Rocco, e la Dirigente della struttura pianificazione territoriale, Chantal Trèves.

"La Commissione - riferisce il Presidente Albert Chatrian (lliance valdotaine-Stella alpina) -, consapevole dell'importanza di cogliere le opportunità date dal Superbonus previsto dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, ha voluto anticipare l'approfondimento della mozione della Lega VdA prima di arrivare a discuterla in Aula. In Valle d'Aosta, infatti, vi sono numerosi casi di immobili in cui vi è una discrepanza tra stato di fatto delle unità immobiliari e documentazione grafica negli uffici comunali: questo fatto, che non è dovuto a illegittimità edilizie ma a prassi procedurali, impedirebbe però l'accesso al Superbonus".

"Abbiamo quindi voluto sentire i dirigenti regionali responsabili - prosegue Chatrian - per capire come intervenire: l'impegno indicato nella mozione pare non percorribile e di conseguenza bisogna cercare soluzioni alternative per raggiungere l'obiettivo. Abbiamo pertanto chiesto agli uffici di esaminare la questione e trovare la soluzione migliore per dare risposta ai tanti cittadini che vogliono accedere a questo beneficio, necessario anche per far ripartire un intero settore dell'economia valdostana".