Regione: approvato disegno legge su Avvocatura regionale

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato un disegno di legge in materia di Avvocatura regionale. Il testo, che si compone di 11 articoli, è stato illustrato in Aula dal Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (Pcp): "Il disegno di legge, sul quale la Commissione ha prodotto un nuovo testo dopo gli approfondimenti con il dirigente dell'Avvocatura regionale, il Presidente della Regione e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, si è reso necessario per armonizzare la legislazione regionale n. 6 del 2011 alle norme statali vigenti, in particolare a quanto previsto dall'articolo 23 della legge professionale forense che disciplina la figura degli Avvocati degli enti pubblici, con riguardo alla piena autonomia e al trattamento economico conseguente" Per Paolo Sammaritani (Lega VdA), "è una legge giusta: è un modo per far sì che anche gli uffici dell'Avvocatura regionale, che hanno una funzione importantissima nella gestione del contenzioso, siano adeguati al ruolo e alle normative statali".

Marco Carrel (Pour l'Autonomie) ha evidenziato che "questa legge va in una direzione ben chiara: cercare di creare della meritocrazia all'interno dell'Amministrazione. È una strada che dobbiamo percorrere in tutti i rami della Pubblica amministrazione per renderla maggiormente efficiente".

Infine il Presidente della Regione, Erik Lavevaz: "Questo testo fa chiarezza e dà il giusto merito al lavoro che svolge l'Avvocatura nella gestione dei contenziosi. Una struttura che permette, per altro, importanti economie alla Regione".