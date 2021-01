Regione: Aggravi a Tripodi, passaggi criptici in risoluzione

Chiarimenti su due passaggi, definiti 'criptici', all'interno della risoluzione presentata alla Camera: è quanto chiede il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda) in una lettera inviata alla deputata valdostana Elisa Tripodi (M5S), firmataria della risoluzione. Si tratta di due punti, secondo Aggravi, che non sono stati "affrontati compiutamente" durante l'audizione della parlamentare in commissione.

Il primo riguarda il presunto contrasto sollevato tra la disciplina che attribuisce le funzioni prefettizie al Presidente della Regione e la Costituzione. "Non comprendo - spiega Aggravi - quale è il contrasto di fondo e non mi è nemmeno chiaro il caso relativo ai conflitti di interesse evidenziati".

Per quanto riguarda il secondo punto, secondo Aggravi, "è poco comprensibile il passaggio in cui nella risoluzione si afferma che 'le richieste locali possono essere sacrificate di fronte a esigenze di centralizzazione'". Il consigliere del Carroccio, in conclusione, auspica di "avere maggiori elementi chiarificatori nel merito del significato dei due passaggi".