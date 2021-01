Prova estrema su social: garante infanzia Vda, più dialogo

(ANSA) - AOSTA, 26 GEN - "Sappiamo bene che è illusorio impedire ai nativi digitali di utilizzare il web, ma in quanto soggetti deboli vanno tutelati, in primo luogo da parte dei genitori, che sono chiamati alla loro educazione e al loro sano sviluppo". Così Enrico Formento Dojot, difensore civico della Valle d'Aosta, nelle sue funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, interviene sulla vicenda di Antonella, la bambina palermitana di 10 anni morta durante una sfida sul social Tik Tok.

"È necessario, a mio parere, - prosegue Formento Dojot - privilegiare il dialogo rispetto all'utilizzo dei social e del web, che per altro avviene prevalentemente in solitudine".

"Ovviamente - aggiunge - anche il sistema scolastico è chiamato ad un'evoluzione della propria missione: l'educazione digitale, ormai, va implementata adeguatamente. Più relazioni e meno virtualità: di questo hanno bisogno i ragazzi, perché non confondano la realtà con la finzione di una vita fittizia e siano messi in guardia dai pericoli che possono correre".

