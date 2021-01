Union valdotaine: gruppo chiede a Follien ritiro dimissioni

Il gruppo consiliare dell'Union Valdotaine "conferma la stima nei confronti di David Follien" e gli chiede di "ritirare le dimissioni". In una nota diffusa nel pomeriggio i consiglieri regionali unionisti si mettono "a sua disposizione e quella degli altri membri del Comité Federal per ridefinire insieme le modalità di una gestione straordinaria del movimento affinché si possa procedere al rinnovo degli organi statutari e alla convocazione di un Congresso nel rispetto delle norme anti-covid".

"Le elezioni regionali sono state un successo e una conferma per l'Union Valdôtaine - si legge nella nota - ma hanno di fatto stravolto e modificato sostanzialmente l'assetto organizzativo del movimento che ad oggi conta ancora 1000 iscritti, tra cui numerosi sindaci e amministratori pubblici".

"La ripresa dei contagi e le conseguenze socio economiche della pandemia - proseguono i consiglieri regionali dell'Uv - hanno condizionato l'attività amministrativa e il confronto politico fra eletti e movimento riducendo purtroppo il dialogo e la condivisione".