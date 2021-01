Governo: Lega Vda, leale collaborazione solo parole

"Apprendiamo dagli organi di informazione che oggi, alla Camera dei Deputati, sono stati bocciati tre emendamenti al Decreto Natale per riconoscere i ristori ai rifugi alpini, esclusi dai bonus per bar e ristoranti.

Eravamo convinti, a fronte delle dichiarazioni emerse in occasione del voto di fiducia al Governo Conte, che vi fosse da parte degli amministratori nazionali la volontà di tutelare tutti i territori, compreso quelli di montagna che fino ad oggi sono stati non solo ignorati ma pesantemente penalizzati". Lo scrive oggi in una nota la Lega Valle d'Aosta.

"La notizia odierna, però, - prosegue - evidenzia come la "leale collaborazione" annunciata non sia che una dichiarazione di intenti, che rimarrà sulla carta battuta dalle agenzie ma che non si trasformerà in atti concreti, a cominciare, evidentemente, da quelle strutture, come i rifugi alpini, penalizzate sia dal lockdown che dalla cecità di chi non riesce ad uscire dalle logiche romane per cercare di interpretare necessità e bisogni della Valle d'Aosta".