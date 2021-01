Regione: approvate prime modifiche Commissione regolamento

La Commissione per il Regolamento ha approvato all'unanimità la prima tranche di modifiche alle regole di funzionamento del Consiglio Valle.

"Siamo intervenuti innanzitutto sull'ordine del giorno dei lavori d'Aula - spiega il Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin - anticipando a inizio seduta (subito dopo le comunicazioni dei Presidenti e l'approvazione dei verbali) la trattazione degli atti proposti dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta oltre che delle iniziative legislative. A seguire saranno discussi i question time, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, che saranno iscritti all'ordine del giorno in relazione all'amministratore competente per materia.

Si tratta di modifiche che valorizzano la funzione legislativa e deliberativa del Consiglio e che rendono più fruibili i nostri lavori ai cittadini".

"Altre modifiche - prosegue Bertin - riguardano il diritto di accesso agli atti da parte dei Consiglieri, introducendo il principio di responsabilità dei dirigenti: la richiesta di accesso è rivolta direttamente ai coordinatori delle strutture della Regione, i quali, per il tramite dei rispettivi dirigenti, devono dare corso alla domanda (prima la richiesta era inoltrata all'amministratore competente per materia); inoltre sono ridotti a una settimana i termini di risposta nei casi di richiesta circoscritta di sola copia dei documenti. Nei casi in cui i dirigenti ritengano i termini previsti dal Regolamento non congrui, sono tenuti a motivare il non rispetto indicando un diverso termine e rispondono disciplinarmente del mancato adempimento degli obblighi".