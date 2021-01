Turismo: verso nuova legge Vda su piccoli comprensori sci

Una norma a sostegno dei piccoli impianti sciistici valdostani sarà presto esaminata in Consiglio regionale in considerazione della "funzione economica e sociale" di questi comprensori. E' quanto prevede, tra l'altro, la relazione della quarta commissione consiliare 'Sviluppo economico' riguardante la petizione popolare per il mantenimento e l'incremento nel tempo dell'offerta turistica costituita dall'impianto sciistico del Weissmatten di Gressoney-Saint-Jean sottoscritta da oltre 5.500 cittadini e inviata all'assemblea regionale. Il documento, approvato all'unanimità dalla commissione, sarà ora discusso in aula.

"Sono molto soddisfatto del lavoro effettuato in queste settimane - dichiara il presidente di commissione, Giulio Grosjacques (Uv) -; oggi, accogliendo le suggestioni proposte dal gruppo Lega VdA, abbiamo approvato all'unanimità la relazione che sarà iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare della prossima settimana".