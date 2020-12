Welfare: verso riorganizzazione misure Valle d'Aosta

La "riorganizzazione del sistema di welfare regionale" valdostano "adottando un unico percorso di sostegno a favore delle persone e delle famiglie in condizione di disagio socioeconomico" per superare "l'attuale frammentazione e sovrapposizione di aiuti". E' l'impegno di un ordine del giorno, proposto dalla Lega Vallée d'Aoste, successivamente emendato e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale.

"Gli ultimi dati sulla povertà nella nostra regione - ha spiegato il capogruppo della Lega Vda Andrea Manfrin, illustrando il documento - sono del 2009: nel frattempo abbiamo attraversato una crisi economica e stiamo attraversando una crisi pandemica, quindi la situazione non può che essere peggiorata". Secondo Manfrin "la soluzione migliore è andare verso una 'misura unica', che permetta alla persona in difficoltà di essere presa in carico nella sua specificità e di avere chiaro quale percorso ha di fronte a sé".

Il presidente della Regione, Erik Lavevaz, si è detto "d'accordo sulla necessità di muoversi per superare questa frammentazione, andando verso una semplificazione: sono iniziative perviste anche nel Defr, così come nel piano regionale di lotta alla povertà".