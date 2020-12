'Ndrangheta: riuniti capigruppo Vda dopo notizie Egomnia

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Dopo le notizie riguardanti l'iscrizione nel registro degli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa del consigliere regionale Renzo Testolin si è riunita oggi in apertura della seduta pomeridiana del Consiglio regionale la conferenza dei capigruppo. A chiedere la riunione è stato il vice presidente Paolo Sammaritani (Lega VdA). "Il Consiglio non è estraneo a quanto succede al di fuori di questa Assemblea: abbiamo appreso da fonti di stampa il coinvolgimento di diversi soggetti nelle note vicende giudiziarie di questi giorni, fra i quali anche un nostro collega", ha spiegato il presidente del Consiglio Alberto Bertin, al rientro in aula. "Non vi è stata nessuna comunicazione ufficiale - ha ancora precisato - e la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto che non sussiste, al momento, ragione di affrontare questioni di cui non sono a conoscenza diretta nemmeno gli interessati. Nel momento in cui sussisteranno altre situazioni, torneremo sull'argomento". (ANSA).