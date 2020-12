Covid: bonus per imprenditori in quarantena

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Un bonus per gli imprenditori posti in quarantena o in isolamento fiduciario dalle autorità sanitarie, durante il periodo di chiusura. E' quanto prevede un ordine del giorno collegato al bilancio regionale, presentato dalla Lega Vallée d'Aoste e approvato all'unanimità dal Consiglio Valle. L'obiettivo, ha spiegato Stefano Aggravi, è di "dare la giusta attenzione a una categoria di imprenditori colpita a titolo individuale. Si tratta probabilmente di un numero di casi non alto, ma non per questo irrilevante: è giusto tenerne conto, armonizzando interventi regionali alle misure nazionali già presenti".

"Assumiamo questo impegno - ha dichiarato l'assessore Luigi Bertschy - a valutare interventi regionali per gli imprenditori individuali che siano specifici o complementari a quelli nazionali. Vogliamo però non perdere di vista l'obbiettivo di lavorare a una visione ampia e organica, senza escludere la possibilità di interventi puntuali, per non rischiare di lasciare indietro qualcuno".

Nella giornata di oggi l'Assemblea ha approvato all'unanimità quattro ordini del giorno, ne ha respinti quattro (con l'astensione dei gruppi Uv, Pcp, Av-SA, VdA Unie e il voto favorevole di Lega VdA e Pour l'Autonomie), mentre tre iniziative sono state ritirate. Il Consiglio ha anche approvato con 22 voti a favore (UV, PCP, AV-SA, VdA Unie, Consiglieri Baccega e Carrel di Pour l'Autonomie) e 12 astensioni (Lega VdA e Consigliere Rollandin di Pour l'Autonomie) la proroga per il triennio 2021-2023 della validità degli indirizzi contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2020-2022.

(ANSA).