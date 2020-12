Covid: sostegno reddito Vda per chi è senza ammortizzatori

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - La Giunta regionale definirà una misura di sostegno al reddito a favore di chi non può beneficiare di ammortizzatori sociali pur avendo perso il proprio lavoro. E' questo l'impegno di un ordine del giorno, presentato dalla Lega Vallée d'Aoste, e votato all'unanimità dal Consiglio regionale.

"Vi sono tra i lavoratori stagionali, i collaboratori domestici, i lavoratori a chiamata, i tirocinanti, casistiche che non possono beneficiare di alcuna forma di ammortizzatore sociale", ha detto il consigliere Christian Ganis. Tra i comparti citati quello turistico, dove lavora il 30% della popolazione, la ristorazione, il commercio, l'hôtellerie, gli impianti a fune.

Secondo l'assessore alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy, "la crisi ha creato nella comunità un sintomo di forte paura per l'avvenire oltre che l'inizio di una frattura sociale tra chi ha un posto di lavoro garantito e chi questa garanzia non ce l'ha".

"Su un tema così importante, oltre agli ordini del giorno che sono necessari per creare una discussione e un confronto politico, - ha aggiunto Bertschy - bisogna ragionare non solo sul semplice ristoro ma su ulteriori iniziative legislative e azioni politiche per creare lavoro, dare dignità alle persone e creare sicurezza sociale". (ANSA).