Covid: a gennaio screening su campioni 'sentinella' in Vda

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - A partire da gennaio saranno effettuati in Valle d'Aosta degli screening periodici del coronavirus su campioni di popolazione per monitorare l'andamento del contagio. Lo ha anticipato oggi in Consiglio Valle il presidente della Regione Erik Lavevaz. in aggiunta ai tamponi che coinvolgeranno nei prossimi giorni gli esercenti di bar e ristoranti e gli studenti che rientreranno a scuola, lo "screening sentinella" consentirà di "avere la situazione dell'andamento epidemiologico in Valle d'Aosta: nel momento in cui dovessero esserci delle modifiche sostanziali dei dati questo permetterebbe di anticipare le misure contenitive", ha spiegato Lavevaz. Il campione, di circa il 2-3 per cento della popolazione, potrebbe mutare ogni mese ed essere sottoposto a test continuativi ogni settimana o dieci giorni. (ANSA).