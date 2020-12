Partecipate: dossier Finaosta all'esame seconda commissione

La contestata procedura di nomina del responsabile della Direzione legale e gestione credito della Finaosta è stata uno degli argomenti della riunione di oggi della seconda commissione 'Affari generali' del Consiglio Valle, che ha audito il presidente, il direttore generale e il responsabile della funzione di internal audit della finanziaria regionale. La riunione di oggi è stata convocata a seguito dell'impegno preso dal Consiglio regionale dopo un'interpellanza presentata lo scorso 18 novembre dal Consigliere Stefano Aggravi (Lega VdA).

La riunione è proseguita con l'approvazione a maggioranza della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, dopo un confronto che ha visto l'audizione dell'assessore alle Partecipate, Luciano Caveri. La Commissione ha quindi preso atto dell'incarico dato a Finaosta per lo studio di fattibilità sulla fusione tra le società Autoporto Valle d'Aosta e Vallée d'Aoste Structure.

Infine, la Commissione ha nominato il Presidente Malacrinò come relatore del disegno di legge 6/2020 sulla modifica alla disciplina in materia di avvocatura regionale.

"Giovedì 10 dicembre termineremo il percorso della legge in materia di avvocatura regionale, - ha spiegato il presidente della commissione Antonimo Malacrinò - con l'obiettivo di portarla nella prossima riunione del Consiglio. Lo stesso accadrà per la legge sulla disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che analizzeremo giovedì congiuntamente alla prima Commissione".