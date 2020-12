Cordoglio Consiglio Valle per decesso ex consigliere Quey

(ANSA) - AOSTA, 07 DIC - Il cordoglio del Consiglio Valle per la morte di Cesare Quey, consigliere dal 1976 al 1978 nel gruppo dei Democratici Popolari, scomparso ieri all'età di 81 anni, è stato espresso oggi in una nota dal presidente Alberto Bertin.

"Il Consiglio tutto - dichiara - si unisce al dolore della famiglia nel ricordare una persona che ha dedicato tanta parte della sua vita al servizio della propria comunità. La sua esperienza ci consegna un esempio chiaro di dedizione e di competenza, tanto come amministratore quanto come farmacista profondamente radicato sul territorio". (ANSA).