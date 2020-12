Legalità: Bertin, infiltrazioni mafiose sono emergenza

"Le infiltrazioni mafiose sono un'emergenza non soltanto della nostra regione, lo sono a tutti i livelli, nazionale e internazionale. Anche per queste ragioni è fondamentale confrontarsi con le altre realtà per raccogliere approfondimenti ed esperienze e trovare gli strumenti più adeguati per contrastare tali infiltrazioni. Il Coordinamento nato nell'ambio della Conferenza dei Presidenti è, da questo punto di vista, un'opportunità importante". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, che ha partecipato al Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori per il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della legalità. All'ordine del giorno vi era il seguito dell'incontro dell'11 novembre con il Prefetto Bruno Corda, neo direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.