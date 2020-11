Violenza donne: Av, occorre mobilitazione generale

"I numerosi articoli che riempiono le pagine dei giornali in questi giorni di ricorrenza della lotta contro la violenza sulle donne sono dei veri e propri bollettini di guerra. Ciò che colpisce profondamente è il numero delle tante vittime, ma non solo". Lo scrive in una nota Alliance valdotaine, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Ciò che dovrebbe fare riflettere - prosegue il movimento - non sono unicamente le cronache delle uccisioni, gravissime, ma anche il quadro generale che emerge dalla condizione di tante donne, pure in situazioni più "normali", che tocca temi come il diritto al lavoro, i salari, il mancato riconoscimento del merito, la difficile conciliazione lavoro/famiglia, gli stereotipi e le tante concezioni retrograde dure a morire".

Alliance Valdôtaine si schiera "al fianco di tutti coloro che cercano di combattere contro un fenomeno che non può più esistere in una civiltà evoluta e democratica" e "ringrazia le istituzioni, le associazioni e tutte le persone che con il loro impegno quotidiano e il loro esempio agiscono a livello legislativo, educativo e culturale per fare fronte a questo grave problema".

"Solo con una mobilitazione generale - conclude il movimento - che interessi tutti i settori, la politica per prima, e tocchi le coscienze si potranno fare passi avanti a favore di una società più giusta".