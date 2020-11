Regione: nominati membri Consiglio politiche lavoro

Il Consiglio Valle ha nominato quali componenti del Consiglio per le politiche del lavoro i Presidenti della quarta e della quinta Commissione, Giulio Grosjacques (Uv) e Erika Guichardaz (Pcp), e il Consigliere della Lega VdA Stefano Aggravi.

Il Consiglio per le politiche del lavoro - come spiegato in una nota - è la sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione. E' composto anche dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione, o suo delegato, che lo presiede; dal sovraintendente agli studi della Regione, o suo delegato; da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato; dai rappresentanti designati dalle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati; dai rappresentanti designati dalle quattro associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati; da un rappresentante delle associazioni dei familiari dei disabili designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, o suo delegato; da un rappresentante designato dagli enti del Terzo settore operanti a livello regionale, o suo delegato. Il Consiglio delle politiche è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica sino alla scadenza della Legislatura.