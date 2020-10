Covid: orari bar e ristoranti, proposta legge Lega Vda

Il gruppo consiliare della Lega Vda ha depositato una proposta di legge per regolamentare l'esercizio delle attività sociali ed economiche all'interno del territorio regionale. Il provvedimento - "Misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione Autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza" - "sull'esempio di quanto attuato dalla Provincia autonoma di Bolzano", si prefigge l'obiettivo di "adattare le disposizioni nazionali relative alla gestione dell'emergenza determinata dal Covid-19 al territorio valdostano e alle sue specificità".

In particolare - si legge in una nota - "l'intervento è funzionale all'adozione di provvedimenti che possano consentire, ad esempio, di modificare gli orari di apertura delle varie attività commerciali e la gestione degli impianti sportivi e sciistici". "Auspichiamo, data l'urgenza del provvedimento, un passaggio lampo nella Commissione competente - conclude la Lega Vda - in modo tale da poter approvare la legge già nella seduta del Consiglio regionale convocata per il 4 e 5 novembre, certi che la forte componente autonomista dell'attuale Consiglio regionale non potrà che condividere questa iniziativa. Questo è il vero esercizio dell'Autonomia".