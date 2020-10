Covid: garante minori Vda, rischio aumento disparità

La seconda ondata della pandemia "rischia di aumentare le disparità, a scapito dei soggetti più deboli, tra i quali, segnatamente, i minori. L'istruzione, a questo proposito, è centrale". L'allarme è del Difensore civico della Valle d'Aosta Enrico Formento Dojot, nelle sue funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza.



"Nessuno nasconde l'estrema difficoltà di coniugare la tutela della salute con il diritto all'apprendimento ed è apprezzabile l'impegno profuso da tutti gli attori del sistema scolastico", spiega Formento Dojot, auspicando un "delicato bilanciamento dei valori e dei diritti in gioco, alla massima attenzione per i bambini e gli adolescenti che alla scuola affidano le loro speranze e aspirazioni, ai fini di una tutela piena e dignitosa, facendo in modo che nessuno resti indietro sulla strada della crescita e dello sviluppo individuale".