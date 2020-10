Regione: costituite commissioni consiliari ConsVda

Al termine dei lavori dell'adunanza di insediamento della 16/a Legislatura sono state costituite le Commissioni consiliari permanenti e la Commissione per il Regolamento del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Prima Commissione "Istituzioni e Autonomia": Claudio Restano (Presidente); Giulio Grosjacques (Vicepresidente); Erika Guichardaz (Segretario); Albert Chatrian, Erik Lavy, Simone Perron, Paolo Sammaritani.

Seconda Commissione "Affari generali": Antonino Malacrinò (Presidente); Pierluigi Marquis (Vicepresidente); Roberto Rosaire (Segretario); Stefano Aggravi, Dennis Brunod, Marco Carrel, Aurelio Marguerettaz.

Terza Commissione "Assetto del territorio": Albert Chatrian (Presidente); Corrado Jordan (Vicepresidente); Paolo Cretier (Segretario); Luca Distort, Dino Planaz, Renzo Testolin, Gian Carlo Stevenin.

Quarta Commissione "Sviluppo economico": Giulio Grosjacques (Presidente); Roberto Rosaire (Vicepresidente); Andrea Padovani (Segretario); Raffaella Foudraz, Christian Ganis, Corrado Jordan, Gian Carlo Stevenin.

Quinta Commissione "Servizi sociali": Erika Guichardaz (Presidente); Claudio Restano (Vicepresidente); Andrea Padovani (Segretario); Mauro Baccega, Andrea Manfrin, Aurelio Marguerettaz, Nicoletta Spelgatti.

Commissione per il Regolamento: Alberto Bertin (Presidente del Consiglio), Andrea Manfrin (Lega Vallée d'Aoste), Aurelio Marguerettaz (Union Valdôtaine), Albert Chatrian (Alliance Valdôtaine - Stella Alpina), Corrado Jordan (Vallée d'Aoste Unie), Mauro Baccega (Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia), Andrea Padovani (Progetto Civico Progressista).

Il Consiglio si riunirà nuovamente mercoledì 4 e giovedì 5 novembre 2020. (ANSA).