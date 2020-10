Chatrian, programma migliorabile ma buona base

"Il documento programmatico è migliorabile, ma rappresenta una buona base di partenza. Dovremo avere la forza di declinare quanto scritto in queste pagine". Lo ha dichiarato Albert Chatrian, capogruppo di Alliance valdotaine, durante la discussione sull'elezione del presidente della Regione.

"In campo sanitario, vedremo subito se sapremo fare la differenza. Dobbiamo avere il prima possibile un direttore dell'Usl che sia operativo, rafforzare le strutture del territorio, riorganizzare la sanità. La seconda priorità sarà pensare al tessuto economico e sociale, al mondo del lavoro; il terzo pilastro è rappresentato dalla scuola".

Per Carlo Marzi (Stella Alpina) "questo deve essere un momento di fierezza oltre che di fortissima responsabilità che tutti noi dobbiamo sentire e che parte dal momento in cui abbiamo deciso di candidarci" "Al senso di fierezza - aggiunge - si affianca il coraggio di governare e di ridare la dignità a questo Consiglio ormai sospeso da febbraio. Stiamo vivendo dei momenti in cui darci delle tracce è importantissimo. Oggi è importante assumersi delle responsabilità ma ciò deve essere fatto con umiltà: dobbiamo essere umili perché siamo tutti provvisori, nessuno è migliore di un altro. Con umiltà potremo finalmente fare un po' di politica e cioè mettere insieme le differenze perché la vera politica è mettere assieme le differenze senza prevaricazione e urla".