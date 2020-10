Regione: Carrel (P. autonomie), maggioranza gioca nascondino

"Questo è un programma per prendere tempo, è un giocare a nascondino. Noi siamo aperti al dialogo, ma la domanda che faremo alla maggioranza sarà sempre la stessa: per far cosa? per andare dove?". Così il consigliere Marco Carrel (Pour l'autonomie), intervenendo in Consiglio regionale, critica la proposta della Giunta Lavevaz.



"Il programma - ha aggiunto - è un taglia e incolla di dipartimenti, strutture e assessorati che faranno perdere sei mesi; meglio sarebbe stato mantenere le attuali strutture almeno fino all'estate, dopo aver superato l'emergenza sanitaria".