Covid: positivo anche un consigliere regionale Vda

(ANSA) - AOSTA, 19 OTT - C'è anche un consigliere regionale tra i numerosi casi positivi al Covid registrati in questi ultimi giorni in Valle d'Aosta. Lo ha appreso l'ANSA. La prima riunione del nuovo Consiglio Valle, eletto il 20 e 21 settembre, è in calendario martedì 20 e mercoledì 21 ottobre per la nomina - tra l'altro - del presidente dell'Assemblea, del Presidente della Regione e della Giunta; secondo quanto si è appreso la riunione dovrebbe svolgersi regolarmente. (ANSA).