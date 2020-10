Regione: Aggravi, da autonomisti neanche una telefonata

"A cosa servono i #programmi? Se ad una settimana da un incontro che aveva messo in luce tanti punti in comune manco ti telefonano, forse la volontà era/è un'altra?". Così il consigliere regionale della Lega Vallée d'Aoste Stefano Aggravi commenta su twitter l'andamento delle trattive per la nuova maggioranza regionale dopo l'incontro della scorsa settimana con gli autonomisti dell'Union valdotaine, Alliance valdotaine, Stella Alpina e Vallée d'Aoste Unie.