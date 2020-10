Morta Santelli: cordoglio Consiglio regionale Valle d'Aosta

Profondo cordoglio per la scomparsa della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, è espresso dalla Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, a nome dell'Assemblea e suo personale. "La notizia della sua morte ci lascia profondamente addolorati. Con la sua scomparsa perdiamo una donna eccezionale e un'amministratrice di grande valore; una donna seria, preparata, umile, che badava alla sostanza e che ha onorato il suo impegno fino alla fine a servizio del suo territorio e della sua comunità. Una persona capace di costruire e di seminare entusiasmo: è una grande perdita non solo per la Calabria ma per l'Italia intera" dichiara Rini.