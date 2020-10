La Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, "a nome dell'Assemblea e suo personale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Vice Capo distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Arnad, Rinaldo Challancin, morto in servizio la notte scorsa per far fronte all'emergenza maltempo". E' quanto si legge in una nota nella quale si aggiunge: "Alla famiglia e al Corpo dei Vigili del fuoco volontari vanno la vicinanza e le sentite condoglianze del Consiglio Valle".