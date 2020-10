Regione: proclamati i 35 consiglieri eletti in Vda

Il presidente del Tribunale di Aosta, Eugenio Gramola, ha proclamato i 35 consiglieri eletti dopo il voto del 20 e 21 settembre scorsi. Si tratta di Nicoletta Spelgatti, Andrea Manfrin, Stefano Aggravi, Paolo Sammaritani, Raffaella Foudraz, Luca Distort, Dino Planaz, Christian Ganis, Simone Perron, Erik Lavy e Dennis Brunod per la Lega Vda; di Renzo Testolin, Davide Sapinet, Erik Lavevaz, Aurelio Marguerettaz, Giulio Grosjacques, Roberto Barmasse e Roberto Rosaire per l'Union valdotaine; di Alberto Bertin, Chiara Minelli, Jean-Pierre Guichardaz, Antonino Malacrino', Andrea Padovani, Erika Guichardaz e Paolo Cretier per Progetto civico progressista; di Luigi Bertschy, Carlo Marzi, Albert Chatrian e Pierluigi Marquis per Alliance valdotaine/Stella alpina; di Corrado Jordan, Claudio Restano e Luciano Caveri per Vda Unie; di Augusto Rollandin, Mauro Baccega e Marco Carrel per Pour l'Autonomie.