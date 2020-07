Regione: torna a riunirsi Consiglio, prevista surroga Farcoz

(ANSA) - AOSTA, 30 LUG - Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta tornerà a riunirsi, probabilmente la prossima settimana, per prendere atto dello scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur a seguito delle dimissioni di otto consiglieri. E' quanto prevede lo Statuto speciale della Valle d'Aosta (articolo 43). L'Assemblea valdostana, però, prima di aprire i lavori dovrà effettuare la surroga del consigliere dimissionario Joel Farcoz (Union valdotaine), candidato sindaco a Gignod, per ricomporre il numero di 35 consiglieri come indicato dal regolamento. Nella lista del Leone Rampante i primi esclusi, nell'ordine, sono Ornella Badery, Riccardo Bieller, Osvaldo Chabod, Francoise Munier e Adriana Vierin. (ANSA).