Fase 3: Restano, astensione per smarcarmi da metodi Giunta

(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - "In relazione alle affermazioni di Alliance Valdôtaine sull'approvazione della legge per il finanziamento di interventi urgenti in materia di edilizia scolastica e di viabilità e per la modifica alla legge regionale n. 8/2020, chiarisco che è solo grazie al mio voto favorevole in Commissione che il provvedimento per la rimozione del vincolo di destinazione delle risorse assegnate ai comuni è approdato in Aula consiliare. Se fosse stato per le promesse farlocche di Alliance Valdôtaine e di quello che resta della Giunta regionale il testo non sarebbe mai stato approvato". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Claudio Restano (Vallé d'Aoste Ensemble).

"La mia astensione in Aula sull'articolo 1 non era contro i sindaci né contro i comuni, - aggiunge Restano - che sono il presidio fondamentale del nostro territorio, era piuttosto uno smarcarsi dai metodi di una Giunta che ha fatto promesse senza avere i numeri. Sulla legge in generale il voto del nostro gruppo è stato favorevole. Ed è il voto in Commissione insieme al voto finale in Consiglio sull'articolato nel suo complesso che conta. Il resto sono speculazioni da campagna elettorale".

(ANSA).