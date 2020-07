Fase 3: Av, bene rimozione vincoli ai Comuni

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - Alliance Valdôtaine esprime in una nota "soddisfazione per la rimozione, approvata da parte del Consiglio regionale con 21 voti favorevoli, del vincolo che imponeva ai comuni di utilizzare i fondi attribuiti loro dalla legge regionale 13 luglio 2020 n. 8, restringendo il campo esclusivamente agli investimenti destinati a fare fronte all'emergenza sanitaria e sociale".

"Siamo certi - commentano - che le amministrazioni comunali sapranno utilizzare correttamente, a totale beneficio delle comunità che rappresentano, i finanziamenti loro assegnati, anche senza i vincoli assurdi e pseudo-paternalistici sostenuti da Movimento 5 stelle, Lega e VdA Libra".

Secondo Alliance Valdôtaine "il rispetto dei ruoli deve essere alla base del confronto democratico e della collaborazione che deve contraddistinguere il rapporto tra la Regione e i Comuni".

"La votazione evidenzia - si legge ancora nel comunicato - come la Lega, il M5S, VDA Libra e la metà di Ensemble sono contro ai Comuni e soprattutto alla loro Autonomia e all'importante ruolo che svolgono in favore dei cittadini e dei territorio". (ANSA).