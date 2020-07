Fase 3: ok da commissione a ddl che rimuove vincoli Comuni

La seconda commissione consiliare regionale 'Affari generali' ha dato il via libera a maggioranza al disegno di legge che modifica l'ultima norma approvata dal Consiglio Valle, rimuovendo il vincolo di destinazione ai trasferimenti per i Comuni. Sul provvedimento si sono astenuti i commissari della Lega Vallée d'Aoste, di Vda Libra e del M5s.



La norma prevede anche un contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di una scuola prefabbricata (già previsto lo scorso anno ma non impegnato), ulteriori finanziamenti per l'edilizia scolastica e il finanziamento dei lavori di risanamento strutturale di un ponte sulla strada regionale della valle del Lys. L'intervento legislativo era stato sollecitato dai sindaci che avevano protestato davanti al palazzo regionale.



Il Consiglio regionale è stato convocato in seduta straordinaria e urgente lunedì 20 luglio, alle 14.30, su richiesta del Presidente della Regione per discutere il provvedimento. Il relatore del provvedimento è Erik Lavevaz (Union Valdotaine). "In questo modo - commenta il presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis (SA) - diamo la possibilità all'Aula di rimuovere il vincolo di utilizzo per le risorse assegnate ai Comuni con la legge di assestamento del bilancio, consentendo inoltre interventi urgenti sull'edilizia scolastica e sulla viabilità".