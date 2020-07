Fase 3: Pulz, Governo ha ceduto ai ricatti della Lega

"Ci fa sorridere trovarci a sostenere posizioni autonomiste, mentre chi ha sempre la parola autonomia in bocca si vede costretto a cedere ai ricatti di una Lega e i suoi satelliti sempre più aggressivi, anch'essi tuttavia pronti a giurare fedeltà all'autonomia". Lo dichiara la consigliera Daria Pulz (Adu) commentando i lavori dell'ultimo Consiglio regionale, riunito per trovare un accordo che consentisse l'approvazione della terza legge di aiuti per l'emergenza da Covid-19.

"In tutti questi giochini da tardo impero - aggiunge - Adu è stata coerente con se stessa, urlando nel deserto che senza autonomia economica non ci può essere autonomia politica, che le spedizioni punitive nei confronti dei comuni sono squallide, che interventi di finanziamento giusti avrebbero rappresentato un moltiplicatore economico per uscire dall'emergenza, che se i valdostani si convincono che le destre possano rappresentare il cambiamento che tutti ricerchiamo è perché la propaganda leghista si adopera, con tutte le furbizie e i mezzi, per cercare di adagiare fette di lardo di Arnad sugli occhi delle elettrici e degli elettori. Nel frattempo lo spirito del povero canonico Jean-Joconde Stévenin, che tanta centralità aveva dato ai comuni nel suo progetto di autonomia, è stato visto aggirarsi molto inquieto nei pressi del Palazzo".