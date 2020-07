Fase 3: Rete civica, raddoppiati fondi per organici scuola

"Sono stati raddoppiati gli importi per il potenziamento dell'organico scolastico". lo annuncia il gruppo consiliare di Rete Civica esprimendo soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'emendamento al ddl 60. "Nel disegno di legge approvato dalla Giunta - è spiegato in una nota - era previsto per tale potenziamento la somma di 1,5 milioni, che significava poter realizzare un incremento di circa 45 posti. La somma è stata portata ora a 2,7 milioni e consente di poter incrementare di circa 80 unità il numero degli insegnanti nella nostra regione".

Secondo Chiara Minelli "non è certo la soluzione al problema degli organici, per il quale le conseguenze dell'epidemia rispetto alla didattica in presenza richiederebbero ulteriori interventi, ma indubbiamente si tratta di un positivo passo avanti".