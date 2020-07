Fase 3: Lega, grazie a noi Valle d'Aosta riparte

"Ancora una volta la Lega ha dimostrato, con i fatti e con il lavoro, di avere un'idea chiara e concreta per il futuro della Valle d'Aosta. Ed è proprio grazie alle nostre idee e al nostro grande senso di responsabilità che oggi si è potuto concretizzare un obiettivo importante per la ripartenza della nostra Regione. Grazie alla Lega la Valle d'Aosta riparte!". E' quanto si legge in una nota del Carroccio a seguito dell'approvazione del disegno di legge 60 contenente le misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

"In questi giorni abbiamo lavorato con grande serietà - prosegue la nota della Lega - per trovare una soluzione all'impasse in cui si era trovato il Consiglio regionale. Nel confronto con le altre forze politiche, abbiamo combattuto per difendere i nostri punti fermi su sanità, occupazione, politiche sociali, sostegno alle imprese e semplificazione burocratica. Con in mente il bene comune dei cittadini valdostani che, da troppo tempo, aspettano le risposte necessarie per una vera ripartenza anche qui in Valle d'Aosta abbiamo quindi lavorato duramente, riuscendo a portare a casa importanti risultati".