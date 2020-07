Sanità: Pulz, la salute viene prima del bilinguismo

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - "La qualità del personale medico dovrebbe essere prioritaria rispetto alla tutela di un pur importante valore statutario, quale è quello della conoscenza delle nostre due lingue ufficiali. La salute viene prima anche del bilinguismo, che è una importante opportunità di tipo culturale; il suo uso strumentale finirebbe per essere in contraddizione col dettato stesso del nostro Statuto speciale, un boomerang e un grave ostacolo per poter attrarre medici di livello sul nostro territorio". E' quanto sostiene Daria Pulz (Adu) commentando la questione della conoscenza della lingua francese da parte del personale sanitario.

"Che i sanitari debbano dedicarsi a studiare il francese - prosegue - è quanto mai bizzarro e forse anche inutile, soprattutto se la loro conoscenza della lingua è pari a zero o comunque scarsa, a fronte di un esame che, se serio, è troppo difficile e richiede competenze linguistiche di livello; in alternativa, è una farsa. Molti medici ospedalieri sottolineano poi l'importanza della conoscenza della lingua inglese, non solo per i loro studi e le specializzazioni universitarie e successive, ma anche per rapportarsi correttamente con i tanti sciatori inglesi che riempiono l'ortopedia. Noi temiamo che, mantenendo lo sbarramento della conoscenza del francese, non verrà nessun medico in più in Valle d'Aosta, o comunque troppo pochi, per 300-350 euro lordi in più al mese, con tutte le condizionali e le penalità che la Giunta ha imposto. Sono sempre i medici a sottolineare che servirebbero piuttosto, per esempio, la Libera professione aggiuntiva o turni extra, bonus in base a precisi obiettivi". (ANSA).