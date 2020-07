Fase 3: trovato accordo su disegno legge con aiuti anticrisi

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - E' stato raggiunto un accordo tra le forze politiche in Consiglio Valle sul disegno di legge per l'assestamento al bilancio di previsione per il 2020, che contiene misure per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Dopo due giorni di intense trattative si è arrivati ad un'intesa sugli 80 articoli che compongono il provvedimento, recependo alcune delle richieste dell'opposizione. Il testo verrà definito giovedì da un comitato tecnico e venerdì approderà in Consiglio, dopo aver avuto il via libera dagli uffici regionali. Per quanto riguarda gli articoli 13 e 17, che riguardano il bonus ai sanitari e la finanza locale, bocciati lunedì scorso dall'assemblea, è stato deciso di reinserirli nell'articolato che dovrà essere votato dall'aula.

Per quanto riguarda gli enti locali, in dettaglio, il finanziamento passa da 44 a 33-34 milioni di euro. (ANSA).