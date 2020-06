Fase 3: Stella alpina e Barocco, errore madornale su comuni

Esprimendo "profondo rammarico" per quanto avvenuto ieri in Consiglio Regionale rispetto alla parte del disegno di legge in discussione che prevedeva ingenti risorse a favore degli enti locali valdostani, i consiglieri regionali della Stella Alpina Carlo Marzi, Pierluigi Marquis e Luisa Trione e il consigliere Jean Barocco (Misto) dichiarano che "solo chi non ha mai amministrato e fatto politica può arrivare a fare il madornale errore, senza neanche metterci la faccia, di non sostenere un impegno così importante per i nostri comuni".

"Soprattutto la mancata restituzione della metà dell'extragettito Imu, che mette a repentaglio gli equilibri di bilancio di tutti i nostri Comuni, trasuda sdegno e vergogna per tutti e 35 gli attuali occupanti il Consiglio Valle. Siamo un Consiglio sciolto, cerchiamo una soluzione condivisa quest'ultima volta" concludono.