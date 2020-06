Fase 3: Rete civica, costernazione per impasse ConsVda

"Costernazione per la situazione di impasse del Consiglio regionale, che non riesce ad approvare la legge con le misure per far fronte alle conseguenze dell'epidemia in campo sanitario scolastico ed economico" è espressa in una nota da Rete civica.. "E' importante- si legge - proseguire nell'esame e nella votazione del Disegno di legge-60. Per quanto riguarda i due articoli non approvati ed altri che potrebbero fare la stessa fine chiediamo che ci sia la volontà di tutto il Consiglio di riesaminare tali articoli e trovare una sintesi unitaria".