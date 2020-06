Fase 3: Vdalibra, manovra insufficiente

Una netta bocciatura della manovra finanziaria proposta dalla Giunta Testolin, all'esame del Consiglio Valle, è arrivata dal gruppo Vdalibra. "Questo provvedimento mischia norme corrette a misure errate, mettendole tutte nello stesso calderone: con l'urgenza e la possibilità di spostarli con le delibere, ci si libera le mani completamente", ha spiegato il consigliere Roberto Cognetta. "Abbiamo invece fatto delle proposte che non spostano molti fondi, - ha aggiunto - ma che provano a dare una visione futura: perché se le direttrici sono quelle di sanità, scuola ed economia, in ciascun settore sono stati fatti errori. Sono disponibile al confronto, ma non permetterò di mischiare le misure corrette con le markette".

Secondo il capogruppo di Vdalibra, Stefano Ferrero, sono state fatte "scelte gravemente insufficienti in tutti gli ambiti da parte del Governo regionale. Il peggio è stato voler affrontare una lunga guerra come se fosse una semplice battaglia: questi 160 milioni di euro sono stati semplicemente suddivisi in maniera aritmetica, ma non risolveranno alcuna questione, non salveranno le nostre attività". E Ferrero ha poi precisato: "Gli emendamenti dell'opposizione sono una mission impossibile nei confronti di un provvedimento che non capisce di essere solo all'inizio della crisi; abbiamo cercato disperatamente di raddrizzare una legge tattica, non strategica".