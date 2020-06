Fase 3: VdaLibra, introdurre voucher 'Vda mon amour'

Introduzione del voucher "VdA mon amour",rivolto ai turisti per ticket di ingresso a musei e monumenti, pernottamenti in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e agriturism, biglietti per la fruizione di impianti a fune, spese autostradali, spese sostenute in ristoranti, acquisti di prodotti alimentari locali e/o di artigianato tipico, con uno stanziamento previsto di 3.450.000 euro: è quanto chiede un emendamento presentato da Vdalibra al terzo pacchetto di misure anticrisi, in discussione in Consiglio Valle.

Tra gli emendamenti "per favorire la ripresa del territorio regionale" depositati dai consiglieri Roberto Cognetta e Stefano Ferrero ci sono anche: l'aumento dello stanziamento di 600.000 euro a favore dei lavoratori delle microcromunità relativamente al premio Covid-19 per i mesi di marzo aprile e maggio e contrattazione degli importi da assegnare ai lavoratori con le organizzazioni sindacali; lo stanziamento a favore dell'Arpa di 500.000 euro per fare un monitoraggio continuo e approfondito delle discariche presenti in Valle d'Aosta; l'istituzione di un elenco regionale disoccupazione Covid-19 nel quale inserire chi perderà il lavoro o chiuderà l'attività prevedendo corsi di formazione con un rimborso di 5 euro per ora di corso frequentata fino ad un massimo di 700 euro al mese; lo stanziamento previsto è di 3.000.000 di euro; in caso di separazione con affido condiviso, indirizzare al genitore che versa l'assegno di mantenimento i soldi erogati ai minori attraverso la legge regionale 5/2020; dare la possibilità ai soggetti iscritti al corso per ottenere il patentino di manutentore del verde (corso che si è interrotto per il Covid-19) di lavorare fino a ottobre, in deroga all'ottenimento del patentino; lo stanziamento di 700.000 euro a favore delle aziende di stampa, delle testate giornalistiche locali anche on-line, come da ordine del giorno approvato in Aula il 17 aprile scorso.