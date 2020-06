Fase 3: Lega Vda propone bonus anti licenziamenti

Un bonus regionale per evitare i licenziamenti a seguito della pandemia da Covid-19: è quanto prevede un emendamento presentato dalla Lega Vallée d'Aoste in merito al terzo pacchetto di misure anticrisi che è all'esame del Consiglio Valle.

La Lega, inoltre, ha depositato altri emendamenti "il cui obiettivo primario è quello di fornire un aiuto concreto ai valdostani che ancora soffrono le conseguenze della crisi economica generata dall'emergenza Covid-19". Tra questi: l'indennità sanitaria valdostana, ovvero una misura di incentivo economico utile sia ad evitare l'ulteriore esodo di dirigenti medici e medici convenzionati già carenti, sia per aumentare l'attrattività, in un momento di particolare emergenza sanitaria; l'indennità una tantum per i lavoratori dell'Usl coinvolti nell'emergenza COVID-19, commisurata al grado di rischio corso (alto, medio o basso); misure a sostegno delle famiglie e dei soggetti che sono stati parzialmente o integralmente dimenticati nei sostegni economici emergenziali precedentemente approvati, cumulabile con altre forme di sostegno al reddito; sostegni per la prima infanzia, una misura che intende individuare sgravi a favore delle famiglie; interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, fornendo un aiuto concreto alle famiglie che versavano in una condizione di disagio sociale già prima della pandemia e che hanno visto aggravare la propria situazione economica e sociale; rimborso della terza rata agli studenti Univda, attraverso l'istituzione di un bonus una tantum a supporto degli universitari, categoria duramente colpita dalla crisi; rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti in condizioni di carenza di liquidità; contributo straordinario alle società sportive a sostegno degli organismi sportivi che con il lockdown hanno visto annullare eventi, cancellare attività, perdere iscritti e sono state costrette a investire per adeguare strutture, materiali e dpi alle condizioni imposte dai Dpcm; semplificazione delle procedure burocratiche, con maggior coinvolgimento del ruolo dei professionisti e dei membri esperti.