Fase 3: Av e Uv, pesanti ripercussioni per voto di oggi

(ANSA) - AOSTA, 22 GIU - "La mancata approvazione della legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio avrà pesanti conseguenze sui fornitori che attendono il pagamento di beni e servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale". Lo affermano i gruppi consiliari Alliance Valdôtaine e Union Valdôtaine dopo l'esito della votazione di oggi.

"I consiglieri regionali - proseguono - che hanno deliberatamente scelto di votare, e lo hanno anche dichiarato, contro quello che è un atto dovuto, visti i presupposti dell'effettiva utilità, non si sono resi conto della portata e degli effetti della loro decisione".

"Siamo sorpresi che pur di portare un attacco politico al Governo regionale - concludono -, alcuni gruppi non abbiano tenuto in considerazione il fatto che con questo gesto plateale e ingiustificato avrebbero recato un grave danno a terzi, che nulla hanno a che vedere con le querelles politiche". (ANSA).