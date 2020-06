Fase 3: al via i lavori del Consiglio regionale

Sono iniziati nella mattinata di oggi i lavori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che dovrà, tra l'altro, approvare la manovra finanziaria da oltre 160 milioni di euro, che comprende la variazione al bilancio e le misure anti-crisi correlate all'emergenza sanitaria del coronavirus. L'Assemblea, convocata in sessione straordinaria e urgente, sarà probabilmente l'ultima della legislatura.

A inizio seduta, il Consiglio ha designato con 28 voti a favore e 6 astensioni (M5S, ADU VdA e il Consigliere Bertin di RC-AC) i rappresentanti della Regione in seno al Comitato scientifico della Fondazione centro internazionale su diritto, società e economia di Courmayeur. Sono stati eletti: René Benzo, Giorgio Biancardi, Dario Ceccarelli, Roberto Francesconi, Giuseppe Nebbia, Francesco Pastorino, Lorenzo Sommo, Anthony Spataro, Enrico Vettorato.

Inoltre, sono stati anche approvati con 28 voti a favore e 6 astensioni (M5S, ADU VdA e il Consigliere Bertin di RC-AC) il rendiconto della gestione 2019 e l'assestamento del bilancio di previsione 2020 dell'Assemblea regionale (il totale delle entrate 2019 del Consiglio regionale, al netto delle partite di giro e dell'avanzo 2018, ammonta a 8.690.337 euro).

Il Consiglio Valle ha quindi dato il via libera, con voto segreto (20 a favore, 4 contrari e 11 astensioni), il bilancio al 31 dicembre 2019 della Gestione straordinaria in liquidazione per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.