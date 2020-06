Phase 3: Conseil Vallée récompense engagement femmes

Le Conseil régional de la Vallée d'Aoste récompense l'engagement des femmes impliquées dans la conduite de la reprise après l'état d'urgence sanitaire. En plus du désormais traditionnel Prix régional pour le bénévolat, qui sera consacré cette année à la capacité de surmonter la crise pandémique, l'Assemblée régionale a également annoncé le prix dédié aux femmes ''Au cœur de la reprise'', conçu pour mettre le rôle des femmes à l'avant.

''D'une part, nous voulions qu'une initiative historique et importante comme le Prix régional du bénévolat soit dédiée à cette urgence'', a expliqué la présidente du Conseil de la Vallée, Emily Rini - en renforçant les initiatives des associations qui parviennent souvent à intervenir de manière efficace et ponctuelle face aux urgences sociales ''.

Le prix 'Au coeur de la reprise: esperienze di ripartenza al femminile' naît dans le but donner de la visibilité aux expériences visées au ''redémarrage'' particulièrement importantes après l'urgence de Covid-19 en Vallée d'Aoste, en se concentrant sur des réalités où les femmes sont les protagonistes. Le projet s'adresse à deux secteurs, celui entrepreneurial-professionnel et celui socio-médico-sanitaire: pour chacun d'eux deux prix, respectivement de 3.000 et 2.000 euros sont prévus. Au centre de l'évaluation se trouvera la capacité de répondre à l'urgence par des initiatives originales et efficaces, ancrées dans le territoire et adaptées pour servir d'exemple. Maintenant à sa onzième édition, le Prix régional du bénévolat est organisé par le Conseil régional en collaboration avec la Csv et soutenu par les clubs Lions Aosta Host et Aosta Mont-Blanc, par Rotary Aosta et Courmayeur Valdigne.

Son objectif est de renforcer le rôle du bénévolat dans la société et de diffuser la culture de la solidarité. Le règlement des deux prix et les formulaires de participation sont publiés sur le site www.consiglio.vda.it.