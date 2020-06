Fase 3: Pulz, servono più fondi per la scuola

(ANSA) - AOSTA, 15 GIU - "Il terzo provvedimento anti Covid va rivisto radicalmente, rinviando alcuni interventi di sostegno meno centrali e destinando subito tutte le risorse necessarie per la riapertura, in presenza, della scuola". Lo sostiene la consigliera regionale di Adu Vda, Daria Pulz. "Occorrono soldi per organizzare un trasporto scolastico destinato ai soli studenti, - prosegue - in modo da evitare assembramenti con gli altri pendolari, soldi per assumere i nuovi insegnanti e bidelli per le aule supplementari e i turni pomeridiani, soldi per acquisire e adattare nuovi spazi per garantire la distanza fisica di sicurezza (e non "distanza sociale", le parole sono importanti)". Secondo Pulz "l'assessora Certan, che a maggio si diceva pronta a riaprire le scuole malgrado tutti i rischi del caso, a giugno non ha idea di dove reperire le aule necessarie".

"Senza una risposta chiara al se e al come a settembre si tornerà tutti sui banchi di scuola - aggiunge Pulz -, il terzo provvedimento anti Coronavirus si dimostrerà un provvedimento pre-elettorale, per la distribuzione di contributi a pioggia, senza un'idea chiara di società". (ANSA).