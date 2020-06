Fase 3: Consiglio Valle premia le donne della ripartenza

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta premia l'impegno delle donne nella ripartenza dopo l'emergenza coronavirus. Oltre all'ormai tradizionale Premio regionale per il volontariato, che sarà quest'anno dedicato alle capacità di superare la crisi legata alla pandemia, l'assemblea regionale ha bandito anche il premio al femminile 'Au cœur de la reprise', pensato per mettere in luce il ruolo delle donne nel proporre soluzioni per la ripartenza.

"Da una parte abbiamo voluto che un'iniziativa storica e importante come il Premio regionale del volontariato fosse dedicata a quest'urgenza, - ha spiegato la presidente del Consiglio Valle, Emily Rini - potenziando le iniziative delle associazioni che spesso riescono a intervenire in modo efficace e puntuale verso le emergenze sociali; dall'altra, abbiamo ideato un percorso nuovo per rendere evidente come ogni componente della nostra società può giocare un ruolo di primo piano nella ripresa della nostra regione".

Il Premio 'Au cœur de la reprise: esperienze di ripartenza al femminile' nasce con l'intenzione di dare un riconoscimento a esperienze particolarmente significative di 'ripartenza' dopo l'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta, concentrandosi su realtà che hanno come protagoniste le donne. Possono essere candidate imprenditrici, professioniste, volontarie, responsabili e dipendenti di enti, aziende e associazioni, portatrici di esperienze che affondano le loro radici nel periodo di difficoltà legato alla pandemia, con l'obiettivo di superare la fase critica attuale. Il progetto si indirizza verso due settori, quello imprenditoriale-professionale e quello sociale-medico-sanitario: per ciascuno di essi sono previsti due premi, rispettivamente da 3.000 e 2.000 euro. Al centro della valutazione ci saranno la capacità di reazione all'emergenza attraverso iniziative originali ed efficaci, radicate sul territorio e adatte a essere un esempio per altre ripartenze.

Giunto all'undicesima edizione, il Premio regionale per il Volontariato è organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con il Csv ed è sostenuto dai Lions Club Aosta Host e Aosta Mont-Blanc, nonché dei Rotary Club Aosta e Courmayeur Valdigne. La sua finalità è la valorizzazione del ruolo del volontario nella società e la diffusione della cultura della solidarietà: possono essere candidate organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, gruppi di volontari ed enti con finalità sociali che operino attraverso volontari sul territorio valdostano.

L'edizione 2020 è dedicata alle nuove fragilità e alle emergenze inedite conseguenti all'epidemia, premiando i migliori progetti volti a superare la fase critica, siano essi rivolti al miglioramento della vita o alla promozione e valorizzazione dei diritti delle persone in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo. Il Premio consiste in un contributo di 5.000 euro da destinare al progetto vincitore: a questo si affiancano quattro riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno.

Il termine per la presentazione delle candidature per entrambe le iniziative è il 31 agosto 2020; la premiazione avverrà nel mese di ottobre 2020. I regolamenti dei due premi e i moduli di partecipazione sono pubblicati sul sito www.consiglio.vda.it.