Sanità: Rete civica, ci sono i fondi per un nuovo ospedale

"La dotazione economica esistente e i previsti fondi europei per la Sanità pubblica possono rendere realizzabile un ospedale nuovo, modulare, energeticamente efficiente, tecnologicamente avanzato, collocato in maniera da essere facilmente accessibile". Lo afferma Rete civica, in una nota in cui contesta le dichiarazioni dell'assessore regionale alla Sanità Mauro Baccega che intenderebbe "abbreviare i tempi di appalto e realizzazione" dell'ala est dell'Ospedale Parini di Aosta.

"Tra pochi mesi - commenta Rete civica - un nuovo Consiglio regionale, scaturito dalle elezioni d'autunno, potrà decidere nel merito". Secondo il movimento inoltre "allarmante è la notizia secondo cui la Cabina di regia consiglia di distribuire i posti letto per i malati Covid 19 in tutte e tre le strutture ospedaliere (Parini, Beauregard e clinica di St.Pierre), riproducendo una situazione già vista in questi mesi".