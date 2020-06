Fase 3: iniziato esame terzo pacchetto misure anticrisi

La seconda e la quinta commissione del Consiglio Valle hanno audito il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sull'assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2020 che contiene le norme dirette a contrastare gli effetti negativi, in termini sociali, dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

"Il testo è complesso e articolato - riferisce il Presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis (Stella alpina) - e c'è la necessità di esplicitare i dettagli delle cifre fornite in aggregato nelle tabelle che sono pervenute solo ieri. Il Presidente Testolin si è impegnato a fornire la documentazione necessaria in modo da poter proseguire i lavori domani mattina con l'analisi del disegno di legge. È fondamentale valutare con la dovuta attenzione la proposta, portando i contributi necessari, anche in considerazione di una sua celere e semplice attuazione, ma da parte di tutti c'è la volontà di lavorare per dare al più presto risposte alla comunità valdostana in questo momento di grande difficoltà".

Per Patrizia Morelli (Alliance valdotaine), presidente della quinta commissione, "l'assestamento di bilancio contiene importanti misure in materia di sanità e di istruzione: l'atto è stato pertanto assegnato alla nostra Commissione". "Si tratta di un impianto robusto - aggiunge - con interventi corposi: da una parte, viene rideterminata la spesa sanitaria (21 milioni di euro) anche in vista della riorganizzazione della rete assistenziale territoriale e ospedaliera così come viene rafforzata l'offerta sanitaria migliorando l'attrattività del sistema e riconoscendo il lavoro svolto dal personale sanitario durante l'epidemia da Covid-19; dall'altra, si interviene per il ritorno a scuola a settembre sia prevedendo il potenziamento dell'organico del personale sia pianificando gli interventi in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l'emergenza". I lavori delle commissioni riprendono giovedì 11 giugno alle 8.30.