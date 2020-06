Fase 3: terzo pacchetto misure anticrisi in commissione

Inizierà mercoledì 10 giugno l'esame del terzo pacchetto di misure anti-crisi da parte della seconda Commissione "Affari generali" e della quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle. Il testo sull'assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2020, che contiene le norme dirette a contrastare gli effetti negativi, in termini sociali, dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato depositato alla Presidenza del Consiglio regionale e assegnato alle Commissioni. Sarà analizzato insieme al rendiconto della Regione per il 2019 e al provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

"Le Commissioni - riferiscono i presidenti delle commissioni Pierluigi Marquis e Patrizia Morelli - si riuniranno congiuntamente nell'Aula consiliare, i cui spazi sono stati adeguati per garantire la sicurezza attraverso il necessario distanziamento. Domani mattina audiremo il Presidente della Regione e gli Assessori per l'illustrazione dei testi di legge. I Commissari tutti hanno dato la loro disponibilità a lavorare in maniera serrata vista la necessità di dare alla comunità valdostana le giuste risposte a questa crisi".